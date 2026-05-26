Condenaron a cuatro años de cárcel a un hombre que cometió un hurto en 2024

Por Santotomealdía

Un hombre de 25 años, identificado como Claudio Damián Zapata, fue condenado a cuatro años de prisión por haber cometido un hurto en 2024, en una vivienda en calle Córdoba al 4200 de nuestra ciudad. La sentencia fue dispuesta por el juez Martín Torres, en el marco de un juicio abreviado que se desarrolló en los tribunales de Santa Fe.

El condenado -a quien le unificaron la condena con otra previa- reconoció su responsabilidad penal como coautor de hurto calificado (por escalamiento), delito que le había endilgado la fiscal a cargo de la investigación, María Lucila Nuzzo.

Según recordó la funcionaria del MPA, Zapata y una persona más “se apropiaron ilegítimamente de bienes ajenos que estaban en una casa” de la dirección antes mencionada. El hecho tuvo lugar el 22 de octubre de 2024.

Además, Nuzzo relató que ambas personas “escalaron una reja que separa la vía pública del inmueble” para luego sustraer “cinco sillas, una garrafa y piezas de vajilla, entre otras pertenencias de la víctima”.