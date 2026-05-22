Mensajes en las redes alimentaron rumores sobre una posible visita del Papa a Argentina

Las versiones sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina comenzaron a tomar fuerza en las últimas horas luego de una reunión entre el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno en la quinta de Olivos.

Tras el encuentro, Quirno publicó un mensaje en redes sociales que alimentó las expectativas en torno a una eventual gira del Sumo Pontífice por Sudamérica. “Vine a reunirme con el presidente Javier Milei para darle ‘la Buena Noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino”, escribió el funcionario en su cuenta de X. “¡Solo resta definir la fecha, qué linda primavera!”, agregó.

Poco después, el propio Milei replicó la publicación con un breve mensaje: “Se viene”, acompañado por dos emojis de león.

Las especulaciones crecieron además luego de declaraciones del ex embajador uruguayo Carlos Enciso, quien aseguró desde la Santa Sede que León XIV tendría prevista una gira regional en noviembre que incluiría a Argentina, Uruguay y Perú.

“Los días no están. Dice primera quincena, es el dato que tengo. Puede ser unos días más o menos, capaz que se puede modificar, pero lo importante es que sería en noviembre”, sostuvo Enciso.

En paralelo, fuentes del Ministerio de Capital Humano confirmaron que la ministra Sandra Pettovello tiene previsto viajar próximamente a Roma, aunque todavía sin fecha definida.

Según trascendió, durante esa visita mantendría reuniones con autoridades del Vaticano para avanzar en distintos aspectos vinculados a la posible gira sudamericana del Papa.

De concretarse el viaje, el estadounidense Robert Prevost —actual papa León XIV— se convertiría en el primer pontífice en visitar la Argentina desde la elección de Jorge Bergoglio como papa Francisco.

Durante sus más de diez años al frente de la Iglesia Católica, Francisco nunca regresó oficialmente a su país natal, una decisión que siempre estuvo rodeada de interpretaciones políticas y debates dentro del escenario argentino.

