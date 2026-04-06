Fin del programa Volver al Trabajo: qué deben hacer los beneficiarios de nuestra ciudad

Por Santotomealdía



El programa nacional Volver al Trabajo llega a su fin y abril será el último mes de cobro, según se informó oficialmente en nuestra ciudad. La medida, dispuesta por el Gobierno Nacional, marca el cierre de una política social que alcanzó a beneficiarios en todo el país.

De acuerdo a lo comunicado, el último pago se realizará durante abril de 2026, correspondiente al período anterior. De esta manera, se pone fin a un esquema que había sido implementado como reemplazo del programa Potenciar Trabajo, una de las principales herramientas de asistencia e inclusión laboral de los últimos años.

En ese contexto, también se dieron a conocer las acciones previstas a nivel local para acompañar a quienes dejan de percibir este ingreso. Se convocó a los beneficiarios de la ciudad a acercarse a la Oficina de Empleo, donde podrán recibir información y asesoramiento sobre las alternativas disponibles.

Según se indicó, el objetivo es brindar orientación adecuada a cada situación en esta etapa de transición, tras la finalización del programa nacional.

Volver al Trabajo había sido presentado como una iniciativa orientada a la inserción laboral y la capacitación, en el marco de una reorganización de los programas sociales que incluyó la baja de Potenciar Trabajo. Ahora, su finalización abre un nuevo escenario para miles de personas que dependían de este ingreso.

En cuanto a la atención, los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Empleo, ubicada en el Complejo Ex INALI (Macia 1933), de lunes a viernes en el horario de 7 a 12 horas.