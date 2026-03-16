Sin avances en la paritaria municipal, convocan a otra audiencia para el viernes

La audiencia celebrada este lunes en el marco de la conciliación obligatoria por la negociación paritaria de los trabajadores municipales de la provincia finalizó sin acuerdo entre las partes. El encuentro se desarrolló en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la ciudad de Rosario y contó con la participación de representantes de los intendentes y presidentes comunales, junto a los paritarios de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM).

Según informó el gremio a través de un comunicado, la federación acató la conciliación obligatoria en cumplimiento de lo dispuesto por el plenario de secretarios generales, lo que permitió la realización de la audiencia para intentar avanzar en una salida al conflicto salarial. Sin embargo, las negociaciones no lograron cerrar un entendimiento entre los representantes de los trabajadores y las autoridades municipales.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo dispuso convocar a una nueva reunión entre las partes para el próximo viernes 20 de marzo, con el objetivo de continuar las tratativas en busca de un acuerdo paritario.

La audiencia de este lunes se desarrolló en el marco del conflicto salarial que mantienen los sindicatos municipales con los gobiernos locales de la provincia, luego de las medidas de fuerza que se llevaron adelante durante la última semana.

Desde FESTRAM habían anticipado que esperaban recibir en esta instancia una propuesta salarial superadora por parte de intendentes y presidentes comunales, tras el rechazo que generaron las ofertas discutidas en reuniones anteriores.

De esta manera, las negociaciones continuarán en los próximos días bajo el marco de la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral provincial, mientras se intenta avanzar en un acuerdo que permita destrabar el conflicto.