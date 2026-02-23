Convocan a una concentración en Fate en apoyo a los trabajadores y contra la reforma laboral

Diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas convocaron para este martes a una concentración frente a la planta de Fate, ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando, en respaldo a los trabajadores que continúan dentro del establecimiento en el marco del conflicto que atraviesa la empresa.

La movilización está prevista para las 18 y, según señalaron los convocantes, tendrá como uno de sus ejes reclamar a la CGT la convocatoria a un paro general de 36 horas con movilización, en coincidencia con la próxima sesión del Senado en la que volverá a tratarse el proyecto de reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Congreso.

En un comunicado difundido en las últimas horas, las organizaciones manifestaron su rechazo a la iniciativa y pidieron “un plan de lucha para derrotar esta reforma” al considerar que implica un retroceso en materia de derechos laborales. Además, expresaron su apoyo a los empleados de Fate y llamaron a reforzar la unidad de los sectores sindicales y sociales.

De la jornada participarán espacios nucleados en el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), entre ellos la Unión Ferroviaria Oeste, el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), Ademys, la Asociación Gremial Docente de la UBA (ADG-UBA), comisiones internas de ATE y trabajadores del Hospital Garrahan, junto a otras agrupaciones gremiales y de trabajadores desocupados.