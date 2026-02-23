La AFA rechazó acusaciones en la causa tributaria y evalúa parar el fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado oficial luego de que la Justicia citara a prestar declaración indagatoria a sus autoridades, incluido el presidente Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades de carácter fiscal.

En el escrito, la entidad rechazó la existencia de una deuda exigible vinculada a los conceptos incluidos en la denuncia y aseguró que los montos señalados fueron abonados de manera voluntaria antes de que operara cualquier vencimiento. Según indicó, ese planteo ya fue presentado ante el juzgado interviniente y actualmente aguarda una definición por parte de la Cámara de Apelaciones.

Desde la AFA también apuntaron contra el organismo recaudador ARCA, al que acusaron de intentar encuadrar como delito penal tributario obligaciones que —según sostienen— no estaban vencidas ni resultaban legalmente reclamables. Para la conducción del fútbol argentino, esa interpretación contradice la normativa vigente y distorsiona el alcance de los hechos denunciados.

En paralelo al frente judicial, el conflicto podría trasladarse al calendario deportivo. Durante la última reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del torneo de Primera División, programada entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La eventual medida también se extendería al resto de las categorías del fútbol argentino.

La iniciativa fue presentada como un gesto institucional de respaldo a las autoridades involucradas y de rechazo a la denuncia promovida por ARCA, en un escenario que combina tensión judicial y posibles consecuencias directas en la organización de las competencias locales.